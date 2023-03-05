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«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии. Команды сыграли 74:26 с учетом овертайма

«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии.  Клуб из Владивостока одержал победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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