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Посол ЛНР в России Мирошник: власти республики и РФ обсуждают восстановление разрушенных городов Донбасса

Посол ЛНР в России Мирошник: власти республики и РФ обсуждают восстановление разрушенных городов Донбасса

Родион Мирошник посол Луганской Народной Республики в России сделал заявление о том, что российские и республиканские власти ведут обсуждение возможности восстановления городов республик Донбасса, которые пострадали за время военного конфликта.

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