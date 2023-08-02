Военное обозрение

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Сельхозпродукция Судана могла бы как минимум на время заместить украинскую аграрную продукцию на мировом рынке

Сельхозпродукция Судана могла бы как минимум на время заместить украинскую аграрную продукцию на мировом рынке

Компетентные организации Лиги арабских государств одобрили инициативу, подготовленную Арабской организацией сельскохозяйственного развития (AOAD) для решения проблем продовольственной безопасности и обострения сельскохозяйственных и социальных кризисов.

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Евгений Попов
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