Закон, порядок, государство

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Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальнему Востоку провел личный прием граждан

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальнему Востоку провел личный прием граждан

По итогам личного приема начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрея Мондохонова в Хабаровском крае и Магаданской области восстановлены права граждан.

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