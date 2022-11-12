Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальнему Востоку провел личный прием граждан

По итогам личного приема начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрея Мондохонова в Хабаровском крае и Магаданской области восстановлены права граждан.
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