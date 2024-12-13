РБК: банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нарастили сроки осуществления платежей российского бизнеса в среднем до 14 дней, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на информацию представителей транспортных компаний и профильных юристов.
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