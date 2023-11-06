Это не первая успешная операция военнослужащих из городского округа.Бойцы из Подольска уничтожили под Авдеевкой первый танк Leopard-2A6, это не первая успешная операция военнослужащих из городского округа, сообщает в своем тг-канале Артамонов official исполняющий обязанности главы городского округа.