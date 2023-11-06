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Бойцы из Подольска уничтожили под Авдеевкой первый танк Leopard-2A6

Бойцы из Подольска уничтожили под Авдеевкой первый танк Leopard-2A6

Это не первая успешная операция военнослужащих из городского округа.Бойцы из Подольска уничтожили под Авдеевкой первый танк Leopard-2A6, это не первая успешная операция военнослужащих из городского округа, сообщает в своем тг-канале Артамонов official исполняющий обязанности главы городского округа.

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