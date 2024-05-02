В Уфе мужчина обвиняется в причинении смерти

Мужчине, чье имя не уточняется, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Башкортостан.
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