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Царьград

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Химик-подпольщик: сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию

Химик-подпольщик: сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию

Черный "фармацевт" надолго уедет за решетку.  В Челябинской области завершилась громкая история о том, как обычный, на первый взгляд, местный житель решил заняться "химией", но очень быстро понял, что это дорога в один конец.

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