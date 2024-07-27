В фельдшерско-акушерском пункте Бочаровского сельского поселения отремонтировали кровлю. Теперь пациенты смогут получать медицинскую помощь в уютных и комфортных условиях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В фельдшерско-акушерском пункте Бочаровского сельского поселения отремонтировали кровлю. Теперь пациенты смогут получать медицинскую помощь в уютных и комфортных условиях.