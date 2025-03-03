18 историй о том, что неожиданных поворотов в жизни — как семечек в подсолнухе

Иногда жизнь проверяет нас на прочность и чувство юмора в самый обычный день. Трудно не потерять самообладание и достойно отреагировать, когда ваши родители задают жениху бесцеремонные вопросы на первой встрече, или же преподаватель в вузе одаривает колбасой и сыром.
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