В Ефремове Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 и 31 июля в ГО Ефремов сохранится чрезвычайная степень пожароопасностиПо информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 и 31 июля в ГО Ефремов Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс).
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