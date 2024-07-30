В Ефремове Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 и 31 июля в ГО Ефремов сохранится чрезвычайная степень пожароопасностиПо информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 и 31 июля в ГО Ефремов Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс).