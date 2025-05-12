Эксперт-международник о сигналах Кремля: украинский вопрос решается без навязанных сценариев

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Заявление президента России Владимира Путина о готовности приступить к переговорам по украинскому вопросу стало ключевым поворотным моментом в попытках урегулирования конфликта.
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