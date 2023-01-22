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Володин предупредил Запад, что поставки оружия Киеву приведут к трагедии мирового масштаба

Володин предупредил Запад, что поставки оружия Киеву приведут к трагедии мирового масштаба

Анонсируемые поставки Киеву со стороны Вашингтона и стран НАТО вооружений, которые будут использованы для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий, приведут к ответным мерам с использованием более мощного оружия.

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