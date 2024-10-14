Лесные пожары в Приморье локализованы, общая площадь возгорания составила более 42 гектаров

Лесные пожары в Приморье: локализованы четыре очага возгорания на площади более 42 гектаров. Власти региона обращаются к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в сезон сбора кедрового ореха.
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