«Опыт, который внедорожники никогда не предлагали». В новом Xiaomi можно стоять в полный рост, высота внутри достигает 2,29 метра при поднятой крыше

Второй этаж оборудован кондиционером, освещением, зарядными портами и магнитными зарядными устройствами Компания Xiaomi заявила, что SkyNomad N90 Max Explorer Edition в настоящее время является единственным на китайском рынке кроссовером с выдвижной крышей, которая отличается от похожих решений с точки зрения концепции разработки, оригинального дизайна и удобства использования.