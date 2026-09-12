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«Опыт, который внедорожники никогда не предлагали». В новом Xiaomi можно стоять в полный рост, высота внутри достигает 2,29 метра при поднятой крыше

«Опыт, который внедорожники никогда не предлагали». В новом Xiaomi можно стоять в полный рост, высота внутри достигает 2,29 метра при поднятой крыше

Второй этаж оборудован кондиционером, освещением, зарядными портами и магнитными зарядными устройствами Компания Xiaomi заявила, что SkyNomad N90 Max Explorer Edition в настоящее время является единственным на китайском рынке кроссовером с выдвижной крышей, которая отличается от похожих решений с точки зрения концепции разработки, оригинального дизайна и удобства использования.

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