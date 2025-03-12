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Царьград

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Юрист Безделин раскрыл, в каких случаях за сбор валежника в лесу будут штрафовать

Юрист Безделин раскрыл, в каких случаях за сбор валежника в лесу будут штрафовать

За неправильный сбор дров в лесу полагаются высокие штрафы.Дмитрий Безделин, ведущий юрист Европейской юридической службы, объяснил, что такое валежник и в каких случаях за сбор дров в лесу полагается штраф.

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