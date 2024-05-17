Готовится девальвация рубля? Пронько рассказал о группе, которая может "пнуть" национальную валюту

Михаил Хазин считает, что стоит готовиться к новой девальвации рубля. По словам экономиста, в ближайшие месяцы либеральный блок правительства может выступить за понижение курса национальной валюты, чтобы увеличить доходы бюджета.
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