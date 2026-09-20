Ягудин: Трусова выиграла контрольные прокаты

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире Первого канала оценил выступление фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) на контрольных прокатах сборной России.
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