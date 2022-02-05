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Посольство РФ в США назвало заявление представителя Госдепа о Deutsche Welle проявлением политики двойных стандартов

Посольство РФ в США назвало заявление представителя Госдепа о Deutsche Welle проявлением политики двойных стандартов

Посольство РФ в США назвало заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в связи с принятием в отношении нее в России ответных мер, проявлением политики двойных стандартов.

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