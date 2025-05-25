Пора уже браться за "шпионов Алиева". Военкор WarGonzo сказал, где их искать: "Россия должна ответить на враждебные действия"

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Комментарии
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Eduard
Сам он шпион&quot;евррпеец&quot; ряженный горбоносый!
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4 час.
S
Serg
азерботов вон из России.
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3 час.
Валерий Мязин
Азеров с садоводами  и прочими предпринимателями, гнать из России.
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2 час.
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