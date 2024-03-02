Турнир претендентов могут перенести из Канады из-за проблем с выдачей виз российским шахматисткам

Это связано с тем, что у российских участниц соревнований возникли проблемы с выдачей виз. «У Яна Непомнящего нет проблем, но женщины из России, а также члены команд спортсменов и некоторые организаторы не получили визы до сих пор», – сообщил источник в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).