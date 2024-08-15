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«Спецтрансстрой» через суд пытался запретить достраивать станцию «Спортивная»

«Спецтрансстрой» через суд пытался запретить достраивать станцию «Спортивная»

Компания оспаривает одностороннее расторжение контракта по «Спортивной». Кроме того, в своем иске теперь уже бывший подрядчик пытался наложить обеспечительные меры в виде запрета заказчику – МП «Метро МиР» – совершать какие-либо действия в целях завершения выполнения работ по строительству станции метро и вводу ее в эксплуатацию.

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