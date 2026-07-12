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Журнал «Профиль»

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Возле синагоги под Парижем нашли машину с оружием, прокуратура начала расследование

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подключилась к делу после того, как спецслужбы предупредили об угрозе нападения на еврейское сообщество, а из-за подозрительного автомобиля были эвакуированы 300 человек.

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