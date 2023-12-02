США будут работать с Египтом и Катаром по гуманитарной паузе в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским и британским коллегами по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных альянсу AUKUS заявил, что Вашингтон продолжит работать с Каиром и Дохой над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа.