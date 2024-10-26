Траур в семье Виеру: Скончалась жена покойного поэта Раиса Виеру

Семья покойного поэта Григоре Виеру снова переживает тяжелую утрату – умерла его жена Раиса Виеру. Объявление было сделано представителями Кафедрального собора Святой Феодоры Сихлы, которые сообщили, что панихида состоится в воскресенье в 16:00 в здании собора.