Траур в семье Виеру: Скончалась жена покойного поэта Раиса Виеру

Семья покойного поэта Григоре Виеру снова переживает тяжелую утрату – умерла его жена Раиса Виеру. Объявление было сделано представителями Кафедрального собора Святой Феодоры Сихлы, которые сообщили, что панихида состоится в воскресенье в 16:00 в здании собора.
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