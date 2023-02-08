Женщина едва не погибла в собственной квартире в Карелии

Пенсионерку вынесли из горящего дома в поселке Хаапалампи Во вторник в 21 час 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Хаапалампи.