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Женщина едва не погибла в собственной квартире в Карелии

Пенсионерку вынесли из горящего дома в поселке Хаапалампи Во вторник в 21 час 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Хаапалампи.

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