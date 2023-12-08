Steak Lovers
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Steak Lovers

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Скумбрия как готовили царям. Залог шикарного вкуса в маринаде: он пропитывает рыбу даже тогда, когда она запекается в духовке

Скумбрия как готовили царям. Залог шикарного вкуса в маринаде: он пропитывает рыбу даже тогда, когда она запекается в духовке

Обычно скумбрию солят и подают в качестве закуски, однако бояры готовят ее по-другому. Повара нашли тонкость в использовании нежного маринада, который продолжает пропитывать рыбу в духовке при определенной температуре, раскрывая ее вкус в полной мере.

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Комментарии
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G
Gleb
А цари, за подачу рыбы с кетчупом, отрубали головы.
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16 час.

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