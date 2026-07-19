Маникюр отрос, а запись лишь через неделю: чем закрыть отрастание, не снимая гель-лак целиком

Если вас беспокоят отросшие ногти у кутикулы, а до визита к мастеру еще долго, мастера маникюра советуют использовать ряд простых дизайнерских приемов, которые превратят отросшие корни в новый акцент и помогут продержаться оставшиеся дни до следующего посещения салона.