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Маникюр отрос, а запись лишь через неделю: чем закрыть отрастание, не снимая гель-лак целиком

Маникюр отрос, а запись лишь через неделю: чем закрыть отрастание, не снимая гель-лак целиком

Если вас беспокоят отросшие ногти у кутикулы, а до визита к мастеру еще долго, мастера маникюра советуют использовать ряд простых дизайнерских приемов, которые превратят отросшие корни в новый акцент и помогут продержаться оставшиеся дни до следующего посещения салона.

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