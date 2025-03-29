С юмором о политике: Коалиция желающих сегодня желает поговорить

Мысли Бабы Яги Что? Опять?! Все фото и картинки из интернета Нет, ну сколько ж можно?! Сколько можно, я вас спрашиваю, господа европейцы, толочь воду в ступе, носить эту воду решетом, переливать из пустого в порожнее, при этом в лес дрова возить и тянуть резину? Вы уже 100500-й раз собираетесь на один и тот же саммит «коалиции желающих», и что? Кадр видео.