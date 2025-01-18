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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина о победе над Путинцевой: «Удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов»

Касаткина о победе над Путинцевой: «Удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов»

В третьем круге Australian Open россиянка выиграла 7:5, 6:1. «Сейчас все потеют – сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями.

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