Президент Джо Байден. Разом з ним – Урсула фон дер Ляйєн, Фуміо Кісіда, Джастін Трюдо та Олаф Шольц Байден назвав варварством російський ракетний обстріл Києва Російські ракети потрапили до житлового будинку та дитячого садка в центрі української столиці Президент Джо Байден назвав варварством здійснений російськими військами обстріл центру Києва ракетами дальньої дії, закликавши союзників […] Сообщение Байден назвав варварством російський ракетний обстріл Києва появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.