Диетолог перечислил полезные свойства яблок

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок. По словам специалиста, в яблоках содержится много полезных веществ, способствующих профилактике ряда заболеваний, в том числе диабета, атеросклероза, онкопатологий и гипертонии.