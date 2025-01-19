Диетолог перечислил полезные свойства яблок

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок. По словам специалиста, в яблоках содержится много полезных веществ, способствующих профилактике ряда заболеваний, в том числе диабета, атеросклероза, онкопатологий и гипертонии.
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