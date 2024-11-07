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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Никогда не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали»

Главный тренер сборной США отметился тем, что не дал игрового времени лидеру «Бостона» Джейсону Тейтуму в двух матчах во Франции.

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