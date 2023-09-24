Военное обозрение

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Пресса США: Местность вокруг сёл Работино и Вербовое превратилась в «кладбище бронетехники» западного производства

Пресса США: Местность вокруг сёл Работино и Вербовое превратилась в «кладбище бронетехники» западного производства

Украинская армия потеряла большое количество бронетехники, переданной западными спонсорами, в ходе попыток прорыва обороны российской армии на линии Работино-Вербовое.

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