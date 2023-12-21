На фоне хронической нехватки личного состава командование ВСУ гонит в бой старых и больных. Как сообщает The Wall Street Journal, киевский режим остро нуждается в восстановлении своей потрёпанной армии, в первую очередь, пехоты, несущей на себе главную тяжесть боевых действий.
Командование ВСУ гонит в бой старых и больных — WSJ
Комментарии
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holms sherlok
байден сказал до последнего хохла, значит так. потом из германии истинные арийцы переедут на новое место жительства, помните их знаменитые надписи над воротами: каждому свое.... хохлы забыли, арийцы с германии напомнят...
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