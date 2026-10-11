Как ходят в туалет в разных странах мира

Если вы думаете, что в разных концах света люди справляют нужду одинаково, то глубоко ошибаетесь. Сегодня предлагаем вам узнать, как ходят в туалет представители разных стран.
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