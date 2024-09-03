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Луки-Энергия – Рязань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 5 сентября

Луки-Энергия – Рязань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 5 сентября

В четверг, 5 сентября, сыграют Луки-Энергия и Рязань в раунде 3 ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Экспресс».

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