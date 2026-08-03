Сергей Глушко рассказал о стриптиз-шоу для "завуча, матери 8 детей"

Когда-то Сергей Глушко был военным. А потом ушёл в бизнес. Так он называет свою работу стриптизёром.Впрочем, тут стоит признать, что у Глушко, и правда, бизнес – целое шоу с командой, бухгалтерией и налоговой отчётностью.
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