Сергей Глушко рассказал о стриптиз-шоу для "завуча, матери 8 детей"

ХЛ

Халиуллина Лена

Сказки...Сказки... Женщина имеющая восьмерых детей не может работать завучем,у нее просто ни времени ,ни сил на это не будет.Простым учителем даже не сможет работать.Восемь детей это вам не шутки. Сюжет высосан из пальца.