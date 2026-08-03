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Царьград

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Сергей Глушко рассказал о стриптиз-шоу для "завуча, матери 8 детей"

Сергей Глушко рассказал о стриптиз-шоу для "завуча, матери 8 детей"

Когда-то Сергей Глушко был военным. А потом ушёл в бизнес. Так он называет свою работу стриптизёром.Впрочем, тут стоит признать, что у Глушко, и правда, бизнес – целое шоу с командой, бухгалтерией и налоговой отчётностью.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
Сказки...Сказки... Женщина имеющая восьмерых детей не может работать завучем,у нее просто ни времени ,ни сил на это не будет.Простым учителем даже не сможет работать.Восемь детей это вам не шутки. Сюжет высосан из пальца.
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1 м.