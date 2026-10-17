Спор о пеленании — один из тех вечных вопросов, которые не теряют остроты даже спустя столетия. Бабушки уверены: ребёнка надо пеленать, иначе вырастет беспокойным и кривоногим.
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Представляю что испытывает психика ребёнка ,когда он не может пошевелить ни руками,ни ногами.