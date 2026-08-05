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Канада U18 разгромила Словакию U18 на Кубке Глинки/Гретцки – 6:1. Фаворит драфта НХЛ-2027 Дюпон набрал 1+1, Алекс Кулемин – без очков

Сборная Канады U18 разгромила сборную Словакии U18 на Кубке Глинки/Гретцки – 6:1.  У победителей 2 (1+1) очками отметился 17-летний защитник Лэндон Дюпон, который называется фаворитом драфта НХЛ-2027.

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