Al‑Watan: Запад может в любой момент бросить Зеленского

РИАМО - 7 окт. Соединенные Штаты с союзниками могут в любой момент бросить Украину и сделать президента Зеленского козлом отпущения, пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Al-Watan Хадиля Мохиеддина Али.
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