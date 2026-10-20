Женщина погибла, двое детей получили ожоги и отравились угарным газом при пожаре в частном доме в селе Поселье Иволгинского района Бурятии.
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