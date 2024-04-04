СССР-Россия
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СССР-Россия

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«Урок» от Путина: полезете в наши дела – мы займёмся вашими. Ким Чен Ын запустил гиперзвук, а Россия – помогает нефтью и специалистами

«Урок» от Путина: полезете в наши дела – мы займёмся вашими. Ким Чен Ын запустил гиперзвук, а Россия – помогает нефтью и специалистами

  До чего же прекрасные уроки преподаёт сейчас всем нашим бывшим «коллегам» и «партнёрам» Владимир Владимирович.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
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17 час.
Влас Семенюк
￼￼ и 👍восторг
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16 час.
Леонид Никулин
ВВ давно понял принцип-разделяй и властвуй
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5 час.

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