На Яхтенной улице ввели в эксплуатацию новый спортивный комплекс

Он предназначен для проведения тренировок и соревнований по всем видам спорта. На Яхтенной улице, 39 в Приморском районе Петербурга завершили строительство многофункционального спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии