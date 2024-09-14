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Калужские новости

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Житель Калужской области привлек к ответу банк, рассылавший ему смс-рекламу

Житель Калужской области привлек к ответу банк, рассылавший ему смс-рекламу

В Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области обратился гражданин с заявлением на «Т-банк», который присылал ему смс с рекламой без его согласия на получение таковыхВ Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области обратился гражданин с заявлением на "Т-банк", который присылал ему смс с рекламой без его согласия на получение таковых.

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