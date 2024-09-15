В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в социальном центре

Ветераны, которые были госпитализированы после отравления в социально-реабилитационном центре имени Михайлова, находятся под наблюдением медиков, их состояние стабильно, сообщил Telegram-канал Департамента труда и социальной защиты населения столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии