Сообщение Брюссель-Нивель приостановлено на пасхальные выходные

Железнодорожное сообщение между Нивель (Валлонский Брабант) и Брюсселем будет полностью остановлено с 19 до 22 апреля, проинформировали в управляющая компания Infrabel, 17 апреля сообщает The Brussels Times.
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