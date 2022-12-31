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Клопп о 2:1 с «Лестером»: «Игра не была блестящей, но «Ливерпуль» добился суперважного результата»

Клопп о 2:1 с «Лестером»: «Игра не была блестящей, но «Ливерпуль» добился суперважного результата»

Юрген Клопп оценил победу «Ливерпуля» над «Лестером» (2:1) в АПЛ. «Нам немного повезло в первом тайме – мы играли слишком пассивно и глубоко [в обороне].

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