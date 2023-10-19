SpaceX планирует запустить 144 орбитальные миссии в следующем году

Запуск Falcon 9 в представлении нейросети / © Midjourney «В 2023 году мы собираемся совершить 100 орбитальных запусков», — заявил Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier), вице-президент SpaceX, во время слушаний в подкомитете сената США по космосу и науке 18 октября.