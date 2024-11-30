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«Никаких оправданий и терпимости»: месячная дисквалификация Свёнтек за положительный допинг-тест вызвала вопросы

«Никаких оправданий и терпимости»: месячная дисквалификация Свёнтек за положительный допинг-тест вызвала вопросы

Допинг-тест экс первой ракетки мира Иги Свёнтек дал положительный результат на триметазидин. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе не нашло значительной вины или халатности в действиях теннисистки и наказало её всего месяцем дисквалификации.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вы помните Марию Шарапову ,насколько её дисквалифицировали за безобидный мельдоний ?А Свентек ,а Синнер -насколько? ВАДА это политическая проститутка на службе запада и этим всё сказано !
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